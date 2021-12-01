Помните, Илон Маск продавал огнеметы? Теперь настала очередь свистков. Киберсвистков…

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Илон Маск представил новый продукт своей компании Tesla — киберсвисток, который стоит 50 долларов. Маск считает, что лучше купить его, чем «глупую тряпочку Apple» для полировки дисплеев за 19 долларов.

Форма киберсвистка вдохновлена дизайном Cybertruck — электрического пикапа Tesla, презентация которого прошла в 2019 году. Компания обещала начать производство Cybertruck в 2021-м, но отложила запуск на год.

На сайте Tesla говорится, что свисток — это «премиальная коллекционная вещь, сделанная из полированной нержавеющей стали». И что она уже раскуплена. На Ebay свисток уже перепродают по цене от 100 до 2500 долларов.

Кстати, в 2018 году The Boring Company Маска, которая занимается строительством подземных тоннелей, продавала огнеметы. Их тоже раскупили очень быстро.

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