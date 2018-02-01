У The Boring Company Илона Маска закончились огнеметы. Их раскупили меньше, чем за неделю

Основатель Space X и Tesla Илон Маск объявил, что его компания The Boring Company распродала все огнеметы. Всего было выпущено 20 тысяч огнеметов стоимостью 500 долларов.

Flamethrowers sold out — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2018

The Boring Company начала принимать предзаказы на огнеметы 28 января. «Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!», — пошутил тогда Маск. Также компания выпустила огнетушители за 30 долларов. Они продавались намного хуже, и Маск решил дарить каждому покупателю огнемета огнетушитель.