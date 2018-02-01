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У The Boring Company Илона Маска закончились огнеметы. Их раскупили меньше, чем за неделю

Meduza
08:45, 1 февраля 2018

Основатель Space X и Tesla Илон Маск объявил, что его компания The Boring Company распродала все огнеметы. Всего было выпущено 20 тысяч огнеметов стоимостью 500 долларов.

«Огнеметы распроданы»

The Boring Company начала принимать предзаказы на огнеметы 28 января. «Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!», — пошутил тогда Маск. Также компания выпустила огнетушители за 30 долларов. Они продавались намного хуже, и Маск решил дарить каждому покупателю огнемета огнетушитель.

Огнемет The Boring Company

The Boring Company («boring» — переводится как «бурильная» и «скучная») была создана для строительства тоннелей, которые, по задумке Маска, помогут автомобилистам объезжать пробки.
Ранее The Boring Company выпустила «скучные» черные кепки. В декабре 2017 года Маск обещал, что если компания продаст 50 тысяч кепок, то начнет выпускать огнеметы.

За что мы любим Илона Маска

Фото в анонсе: The Boring Company

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Фото в анонсе: The Boring Company

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