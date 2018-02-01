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У The Boring Company Илона Маска закончились огнеметы. Их раскупили меньше, чем за неделю
Основатель Space X и Tesla Илон Маск объявил, что его компания The Boring Company распродала все огнеметы. Всего было выпущено 20 тысяч огнеметов стоимостью 500 долларов.
Flamethrowers sold out— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2018
The Boring Company начала принимать предзаказы на огнеметы 28 января. «Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!», — пошутил тогда Маск. Также компания выпустила огнетушители за 30 долларов. Они продавались намного хуже, и Маск решил дарить каждому покупателю огнемета огнетушитель.
Elon Musk has sold all his flamethrowers https://t.co/LCQvOhm2tH pic.twitter.com/AeqTaaLVc7— The Verge (@verge) February 1, 2018
The Boring Company («boring» — переводится как «бурильная» и «скучная») была создана для строительства тоннелей, которые, по задумке Маска, помогут автомобилистам объезжать пробки.
Ранее The Boring Company выпустила «скучные» черные кепки. В декабре 2017 года Маск обещал, что если компания продаст 50 тысяч кепок, то начнет выпускать огнеметы.
Фото в анонсе: The Boring Company