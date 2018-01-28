«Скучная» компания Илона Маска начала продавать огнеметы (и огнетушители)

Компания The Boring Company открыла предзаказ на огнеметы, которые обещал выпустить в продажу ее основатель Илон Маск.

За первые пять часов были зарезервированы две тысячи огнеметов стоимостью 500 долларов. Всего доступны 20 тысяч огнеметов.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Jan 27, 2018 at 5:29pm PST

К огнемету The Boring Company предлагает также купить огнетушитель за 30 долларов. «Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но у этого крутой стикер а кнопка для удобства прямо сверху», — сказано на сайте компании.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Jan 27, 2018 at 4:53pm PST

«Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!» — написал Маск в твиттере. Слухи о провокации зомби-апокалипсиса для увеличения продаж Маск назвал «категорически неверными».