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«Скучная» компания Илона Маска начала продавать огнеметы (и огнетушители)

Meduza
06:26, 28 января 2018

Компания The Boring Company открыла предзаказ на огнеметы, которые обещал выпустить в продажу ее основатель Илон Маск.

За первые пять часов были зарезервированы две тысячи огнеметов стоимостью 500 долларов. Всего доступны 20 тысяч огнеметов.

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Не повторять. Также хочу подчеркнуть, что огнемет — это ужасная затея. Ни за что его не покупайте.
Илон Маск

К огнемету The Boring Company предлагает также купить огнетушитель за 30 долларов. «Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но у этого крутой стикер а кнопка для удобства прямо сверху», — сказано на сайте компании.

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Отлично подходит, чтобы жарить орешки.
Илон Маск

«Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!» — написал Маск в твиттере. Слухи о провокации зомби-апокалипсиса для увеличения продаж Маск назвал «категорически неверными».

Компания The Boring Company («boring» — одновременно «бурильная» и «скучная») была создана для рытья тоннелей, по которым, по задумке Маска, автомобилисты смогут объезжать пробки. Маск уже продал 50 тысяч кепок с логотипом компании.

Илон Маск — продавец кепок

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