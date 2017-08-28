Илон Маск показал Tesla в тоннеле под Лос-Анджелесом (тоннели нужны, чтобы объезжать пробки)

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал 28 августа электромобиль Tesla Model S в тоннеле, который вырыла недалеко от Лос-Анджелеса его компания . И это не простой тоннель.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Aug 27, 2017 at 6:57pm PDT

Тоннели под Лос-Анджелесом нужны, чтобы объезжать пробки. По задумке Маска, работать это должно так: автомобиль спускается под землю на специальном лифте; там он становится на специальную тележку, которая везет его к пункту назначения по магнитным рельсам со скоростью 200 километров в час.

Идею построить такие тоннели Маск впервые представил в конце 2016 года. Сначала казалось, что он шутит, но вскоре компания Маска The Boring Company действительно начала прокладывать тоннель в городе Хоторн рядом с Лос-Анджелесом (там расположена штаб-квартира SpaceX). В августе власти выдали разрешение на тестовый тоннель длиной больше трех километров.