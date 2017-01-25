Илон Маск решил вырыть тоннель, чтобы не стоять в пробках
Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск намерен прорыть тоннель, который позволит ему добираться до работы в обход пробок. Все началось еще в декабре 2016 года, когда Маск, очень часто перемещающийся между офисами двух компаний (одна расположена в Лос-Анджелесе, а другая в Кремниевой долине), пожаловался на пробки:
Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging...— Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016
Тогда Маск шутил, что компания, роющая тоннель, должна называться «The Boring Company» (boring — это на английском и «сверление», и «скучный»). При этом он подчеркнул: «Я правда собираюсь сделать это».
25 января 2017 года Илон Маск напомнил о своем обещании. По словам предпринимателя, рыть тоннель он начнет примерно через месяц.
Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so.— Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2017
Маск подтвердил, что он «серьезно-серьезно» планирует вырыть тоннель.
@clay_ellis Yup— Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2017
Один конец тоннеля будет находиться недалеко от офиса SpaceX в Лос-Анджелесе.
@_wsimson Starting across from my desk at SpaceX. Crenshaw and the 105 Freeway, which is 5 mins from LAX— Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2017
Куда будет вести тоннель, Маск пока не объяснил. Возможно, второй выход он хочет вырыть прямо у аэропорта или же довести тоннель до офиса Tesla (это около 500 километров). Пока предприниматель обновил описание своего аккаунта в твиттере: к Tesla, SpaceX и OpenAI (исследования в сфере искусственного интеллекта) добавились тоннели.
Фото в анонсе: J. Emilio Flores / The New York Times / Scanpix / LETA
До того, как вы придете в чрезмерный восторг, давайте проговорим прямо одну деталь: даже если вы миллиардер, вы не можете просто начать рыть тоннели. Это начинание звучит безумным и крайне дорогим по сравнению с выгодой от того, что Маск будет добираться до работы чуть быстрее — не говоря уже о тонне бумаг и разрешений, которые оно возможно потребует (англ. яз.).