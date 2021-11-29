Шутки кончились: мем из тиктока «Москва, метро „Люблино“. Работаем!» добрался до Испании Стоп, что?! И как это произошло? Объясняем

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«Москва, метро „Люблино“. Работаем!» — кажется, от этих четырех слов в последние пару недель в тиктоке было никуда не деться. Но, как говорится, пранк явно вышел из-под контроля: 28 ноября в официальном аккаунте Ла Лиги (чемпионата Испании по футболу) появился ролик с тренировкой мадридского «Реала». С той самой подписью на русском языке и ремиксом трека «In Da Club» рэпера 50 Cent. Но что вообще происходит и с чего все началось? Сейчас объясним!

А началось все с тренера по смешанным единоборствам (MMA) по имени Ризван. В своем аккаунте в тиктоке он выкладывал видео с тренировок из спортзала, расположенного — вы угадали — у станции метро «Люблино». Многие из них сопровождались подписью «Работаем». Одно из видео от 16 ноября, на котором боец отрабатывает , завирусилось и на момент написания этого текста набрало 23 с половиной миллиона просмотров.

Так и родилась легенда. После этого зайти в тикток и не увидеть хотя бы один ролик с надписью «Работаем» и отсылкой к «работягам из Люблино» было практически невозможно. Вот некоторые из этих видео (заранее извините, если там нет вашего любимого):

А вот, кажется, и ответ на вопрос «Как мем добрался до Ла Лиги?» Спасибо админам тиктока ФК «Сочи»!

Все, теперь ждем шутки про метро «Люблино» в прологе «Вечернего Урганта». Работаем!

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