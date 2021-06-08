Миллиардер Виталий Малкин стал тикток-философом. И у него одна мудрость поучительнее другой

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Миллиардер и бывший сенатор от Бурятии Виталий Малкин завел тикток под названием «Философ-миллиардер». «Отмываю тебе мозг 🧠 — ты не готов это услышать», говорится в описании аккаунта. И многие действительно будут не готовы: в своем блоге Малкин рассуждает о новой этике, равенстве, похоти, абсолютных ценностях и одиночестве. В общем, мудрость на любой вкус. Правда, иногда сквозь философию пробивается сожаление: так, в одном из видео миллиардер сокрушается, что в юности слишком много внимания уделял «девкам».

Монологи Малкина звучат как цитаты из постироничных мемов с волками. После каждого ролика непременно хочется сделать «Ауф». Удивительно, но Малкина при этом почти не смотрят. Его тикток-лекции по большей части собирают около 600-800 просмотров (хотя есть парочка успешных на 130-260 тысяч). Впрочем, вы можете исправить эту несправедливость — и заодно немного преисполниться!

Равенства не бывает и быть не может 🐺

ФИЛОСОФ-МИЛЛИАРДЕР

Если не ходите в спортзал, то вы никому не понравитесь 🐺🐺

ФИЛОСОФ-МИЛЛИАРДЕР

«Девки и пьянки» того не стоят 🐺🐺🐺

ФИЛОСОФ-МИЛЛИАРДЕР

Нельзя помогать тем, кто отстал 🐺🐺🐺🐺

ФИЛОСОФ-МИЛЛИАРДЕР

Сильные люди выбирают себя 🐺🐺🐺🐺🐺

ФИЛОСОФ-МИЛЛИАРДЕР

Новая этика — это «кредо лузеров» 🐺🐺🐺🐺🐺🐺

ФИЛОСОФ-МИЛЛИАРДЕР

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег