шапито
В США крошечный волчонок впервые завыл. Вот так: ау-у-у-у-уф! 🐺
Источник: MediaLeaks
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В конце апреля члены американской организации The Voyageurs Wolf Project, изучающей волков в регионе национального парка Вояджерс в Миннесоте, показали один день из жизни волка.
А теперь очередь дошла до детенышей: исследователям удалось заснять первый вой четырехнедельного волчонка. Для малыша он оказался на удивление громким (и скрипучим). В общем, поддержите старательного волчонка и немедленно распространите этот ролик!
На всякий случай: уберите собак от экранов мониторов (и колонок!).