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шапито

В США крошечный волчонок впервые завыл. Вот так: ау-у-у-у-уф! 🐺

Источник: MediaLeaks

В конце апреля члены американской организации The Voyageurs Wolf Project, изучающей волков в регионе национального парка Вояджерс в Миннесоте, показали один день из жизни волка.

А теперь очередь дошла до детенышей: исследователям удалось заснять первый вой четырехнедельного волчонка. Для малыша он оказался на удивление громким (и скрипучим). В общем, поддержите старательного волчонка и немедленно распространите этот ролик!

На всякий случай: уберите собак от экранов мониторов (и колонок!).
Voyageurs Wolf Project
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Американские исследователи превратили волка в видеоблогера. 🐺 Он устроил тур по владениям и показал, как нужно рыбачить

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Американские исследователи превратили волка в видеоблогера. 🐺 Он устроил тур по владениям и показал, как нужно рыбачить

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