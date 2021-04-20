Американские исследователи превратили волка в видеоблогера. 🐺 Он устроил тур по владениям и показал, как нужно рыбачить

Члены американской организации The Voyageurs Wolf Project, занимающейся изучением волков в регионе национального парка Вояджерс в Миннесоте, повесили ошейник с видеокамерой на волка-одиночку — и узнали, чем он занимался целый день. Правда, исследователи просчитались с расположением камеры, поэтому обзору помешала волчья борода. Впрочем, так даже аутентичнее!

Voyageurs Wolf Project

Камера записывала по 30 секунд в начале каждого часа. Всего исследователи получили около семи минут видео с волчьим досугом. Вот из чего он состоит:

пожевать припасенную оленью ногу

поймать рыбу в реке

побегать по лесу

поймать еще одну рыбу

снова побегать

поймать еще одну, уже третью рыбу!

Члены The Voyageurs Wolf Project не исключают, что на самом деле волк поймал еще больше рыбы, просто камера этого не записала. Исследователи посчитали эксперимент удачным и заявили, что будут и в дальнейшем использовать ошейники с камерами, чтобы еще больше узнать о жизни миннесотских волков.