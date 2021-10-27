шапито

Мы нашли тикток, после которого начинаешь бояться не только ножей и топоров Его ведет МЕТАТЕЛЬ — и он может поразить мишень даже лейкой или зонтом

Источник: Meduza

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Просто представьте: в тиктоке есть целый аккаунт, посвященный метанию всего подряд — называется он, разумеется, «МЕТАТЕЛЬ» (именно капсом и никак иначе!). Его ведущий втыкает в мишени не только ножи и топоры, а вообще любые подручные средства: монеты, ложки, зонты, швабры, валентинки, совки… Легче перечислить то, что не оказывается приколотым к пенькам и другим поверхностям. Ролики всегда начинаются примерно одинаково: «Кто медальку незаточенную просил [метнуть]? Пожа-а-алуйста, ребята». Метатель повторяет эти просьбы и благодарности из видео в видео. «Есть одна цель — засадить все в мишень!!!», говорится в описании ютьюб-канала Метателя (там, в общем-то, происходит все то же самое, что и в тиктоке). Главное, что цель у блогера есть — и он ее придерживается.