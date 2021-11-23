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«Медуза», я с тобой
шапито

Жительница Нижневартовска попросила депутата утеплить остановку. Депутат заделал дыру фанерой вместо стекла и с гордостью рассказал о работе в соцсетях

Источник: Meduza

Жительница Нижневартовска попросила местного депутата от «Единой России» Павла Елина утеплить остановку общественного транспорта. В стене павильона явно не хватало стекла, которое защищало бы людей, ждущих автобус, от ветра.

Депутат исполнил просьбу женщины оперативно — правда, понял ее по-своему и заделал дыру фанерой.

О проделанной работе Елин отчитался в своем инстаграме: «Поручение жительницы оперативно исполнено✅».

Однако далеко не все (почему-то) остались довольны работой депутата — и начали шутить в комментариях к посту. Вот самые беззлобные шутки:

  • pablonovosti: «Виталий Наливкин существует».
  • leicozit: «Я прямо через экран почувствовал как теплее стало».
  • 99moihshabit: «Чего ленточку не перерезали в честь такого знаменательного события?»
  • safron59: «Хоть не пищевой пленкой замотал и на том спасибо».
  • achuchakin: «Можно теперь картину нарисовать, вот это дальновидное решение!»

Но самый добрый комментарий оставил пользователь dolinskii9462: «Уважаю депутата как Человека, не бросающего обещания на ветер!»

Уважаем депутатов как героев рубрики «Шапито» 🐺☝🏻

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«Медуза», я с тобой
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