Жительница Нижневартовска попросила депутата утеплить остановку. Депутат заделал дыру фанерой вместо стекла и с гордостью рассказал о работе в соцсетях
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Жительница Нижневартовска попросила местного депутата от «Единой России» Павла Елина утеплить остановку общественного транспорта. В стене павильона явно не хватало стекла, которое защищало бы людей, ждущих автобус, от ветра.
Депутат исполнил просьбу женщины оперативно — правда, понял ее по-своему и заделал дыру фанерой.
О проделанной работе Елин отчитался в своем инстаграме: «Поручение жительницы оперативно исполнено✅».
Однако далеко не все (почему-то) остались довольны работой депутата — и начали шутить в комментариях к посту. Вот самые беззлобные шутки:
- pablonovosti: «Виталий Наливкин существует».
- leicozit: «Я прямо через экран почувствовал как теплее стало».
- 99moihshabit: «Чего ленточку не перерезали в честь такого знаменательного события?»
- safron59: «Хоть не пищевой пленкой замотал и на том спасибо».
- achuchakin: «Можно теперь картину нарисовать, вот это дальновидное решение!»
Но самый добрый комментарий оставил пользователь dolinskii9462: «Уважаю депутата как Человека, не бросающего обещания на ветер!»