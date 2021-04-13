Депутат петербургского Законодательного собрания и член «Единой России» Михаил Погорелов в День космонавтики выложил в инстаграм свою фотографию в костюме с нашивкой американского аэрокосмического агентства NASA. И написал: «Сегодня мы, жители России, отмечаем 60-летний юбилей первого полета человека в космос. Гордимся тем, что наш соотечественник Юрий Гагарин на корабле-спутнике „Восток“ облетел Землю и благополучно вернулся».

Вскоре Погорелов удалил пост с поздравлениями — вероятно, из-за того, что на левом рукаве костюма разглядели нашивку с, предположительно, флагом США. На фото депутат сидит вполоборота, так, что виден лишь уголок нашивки. И этот уголок больше похож на часть американского флага, а не российского.

Сам Погорелов утверждает, что костюм — подарок друга, нашивка на нем — российская, а вполоборота он снялся, потому что «сторона рабочая», пишет Mash.