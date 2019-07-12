«Самый красивый депутат» Кирова подал заявление в полицию. Его оскорбил мем с призывом записываться к нему на «ноготочки»

23-летний депутат Кировской городской думы Павел Валенчук написал заявление в полицию на администраторов паблика «Борщ» во «ВКонтакте». Все из-за того, что там появился мем с его участием и призывом записываться на «бровки и ноготочки». Вот такой:

Как сообщает издание Baza, Валенчук попросил привлечь к ответственности администраторов паблика по статьям «Клевета» и «Оскорбление представителя власти». В заявлении также говорится о пользователе инстаграма, который якобы выложил этот мем в свои сторис, дополнив его подписью с оскорблениями.

«У нас много людей работает, и не всегда соцсеть ведет сам Павел Олегович, — прокомментировал подачу заявления помощник Валенчука Яков Орлов. — Иногда же у нас специально обученные люди этим занимаются и где-то перефотошопят или приукрасят. Нельзя брать и осуждать личность по фотографиям!»

Администраторы «Борща» отреагировали на иск еще одним постом. Они назвали Валенчука «самым красивым депутатом» и извинились за распространение недостоверной информации: «Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются».

Однако председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов считает, что администраторам паблика не за что извиняться: «Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки». Федотов надеется, что полиция сумеет «правильно квалифицировать данный случай».

Бонус. Кстати, Павел Валенчук еще и поет!

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Фото в анонсе: личная страница Павла Валенчука во «ВКонтакте»