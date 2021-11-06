Сипухи — не то, чем кажутся! Все верно, ведь на самом деле это яблоки с крыльями
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- попы корги и хомяков тяжеловато отличить друг от друга (сами попробуйте);
- все это время в усах рэпера Пост Малоуна прятались две целующиеся капибары…
Но наш дозор не окончен! Поэтому докладываем об очередном удивительном открытии — головы сипух выглядят как разрезанное яблоко, которое уже успело немного полежать. Вот, для сравнения.
Жиган слева, Джиган справа.
Недостаточно убедительно? Тогда взгляните на сравнительную таблицу.
Еще одно фото, сделанное с близкого ракурса.
И, самое главное, ниже — чья-то фантазия на тему «а что, если поменять местами яблоко и голову сипухи». Ничего не изменится (как же мы удивлены).
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