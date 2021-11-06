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Что за последний год выяснила «Медуза»:

попы корги и хомяков тяжеловато отличить друг от друга (сами попробуйте);

все это время в усах рэпера Пост Малоуна прятались две целующиеся капибары…

Но наш дозор не окончен! Поэтому докладываем об очередном удивительном открытии — головы сипух выглядят как разрезанное яблоко, которое уже успело немного полежать. Вот, для сравнения. Жиган слева, Джиган справа.

Недостаточно убедительно? Тогда взгляните на сравнительную таблицу.

Еще одно фото, сделанное с близкого ракурса.

И, самое главное, ниже — чья-то фантазия на тему «а что, если поменять местами яблоко и голову сипухи». Ничего не изменится (как же мы удивлены).

На этом наши полномочия все. Если случится что-то еще более важное, вы непременно узнаете об этом от «Медузы». Ради такого, кстати, можно и на нашу рассылку подписаться!

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Сова по имени Микото похожа на печеную картошечку. 🦉 И вообще она великолепна — катается на велосипеде, примеряет шапки

Стойте! Не закрывайте вкладку. Смотрите что ⬇️

Сова по имени Микото похожа на печеную картошечку. 🦉 И вообще она великолепна — катается на велосипеде, примеряет шапки

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой