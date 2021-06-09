Все это время в усах рэпера Поста Мэлоуна крылась загадка. Намекнем: она связана с капибарами

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мы возвращаем капибар в повестку — во-первых, потому что можем. Во-вторых, в этот раз повод действительно особый. Но зайдем издалека!

Вот это рэпер Пост Мэлоун, автор одного из главных хитов 2017 года, трека «Rockstar».

Вот это — капибара, наш любимый флегматичный грызун. Между прочим, самый большой на планете! И друг всех зверей.

А теперь еще раз приглядитесь к усам Поста Мэлоуна. Вот этим. Только внимательнее.

Они же похожи на двух целующихся капибар! И да, нам очень жаль, что не мы первыми это заметили.

Больше того, если прифотошопить к лицу рэпера двух капибар, ничего особо даже не изменится — усы как усы. Надеемся, Мэлоун их никогда не сбреет! Но советов, разумеется, давать не будем.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег