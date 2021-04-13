Мы возобновляем наш капибарный дозор — и продолжаем докладывать о том, что происходит в жизни флегматичных гигантских грызунов, которым в жизни нужно только одно: поплавать в горячих источниках (бассейн тоже сойдет) да перекусить арбузом или свежими овощами.

В сегодняшнем выпуске — капибара, которую еще зимой привезли из Красноярска в Минск. Честно говоря, главная причина, по которой мы о ней пишем — это роскошное имя, Капибарин. Сразу хочется отнестись к новому обитателю Минского зоопарка со всем возможным уважением.

Капибарин действительно живет на широкую лапу, в просторном вольере с бассейном. Кормят его фруктами и зерном, хотя в предпочтениях — пекинская капуста и салат «Айсберг». Капибарин не сразу привык к жизни в Беларуси: после России многое его пугало, но в конце концов он почувствовал себя как дома. Впрочем, Капибарин все еще немного боится резких звуков, ведь они могут прервать его уединенную медитацию в бассейне.