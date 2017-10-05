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Тед! В Ленинградском зоопарке появилась капибара — впервые за 10 лет

Город+
08:48, 5 октября 2017

В Ленинградском зоопарке поселилась капибара — впервые за 10 лет. Животное, которому в октябре исполнится полгода, приехало в Санкт-Петербург из Пермского зоопарка.

Как рассказали представители зоопарка «Медузе», капибару зовут Тед. Его покажут посетителям в пятницу, 6 октября.

Отдел по связям с общественностью Ленинградского зоопарка

Теду приготовили вольер с бассейном. В будущем ему подберут самку.

Отдел по связям с общественностью Ленинградского зоопарка

Также в пятницу в зоопарке покажут детеныша черной макаки, который родился 29 сентября. Его пол пока неизвестен. Это третий детеныш у самки по имени Мишель.

«Прибытие капибары — радостное событие для сотрудников и посетителей. Ранее эти интересные и симпатичные животные содержались в зоопарке, но около 10 лет их в коллекции не было», — отметили в пресс-службе зоопарка.

Город+

Капибары!

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