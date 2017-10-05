В Ленинградском зоопарке поселилась капибара — впервые за 10 лет. Животное, которому в октябре исполнится полгода, приехало в Санкт-Петербург из Пермского зоопарка.

Как рассказали представители зоопарка «Медузе», капибару зовут Тед. Его покажут посетителям в пятницу, 6 октября.

Отдел по связям с общественностью Ленинградского зоопарка

Теду приготовили вольер с бассейном. В будущем ему подберут самку.

Отдел по связям с общественностью Ленинградского зоопарка

Также в пятницу в зоопарке покажут детеныша черной макаки, который родился 29 сентября. Его пол пока неизвестен. Это третий детеныш у самки по имени Мишель.