Капибара и блогер ДжоДжо — первая капибара, о которой писала «Медуза», — умер 24 августа. Журналист «Медузы» Султан Сулейманов, который в 2015 году благодаря ДжоДжо узнал о существовании этих млекопитающих из семейства водосвинковых, рассказывает об удивительном животном.

— Моя мама ненавидит капибар. Она считает их уродливыми. Что мне сделать, чтобы переубедить ее?

— Просто покажите ей это видео.

JoeJoe The Capybara

Выше — диалог одного из пользователей Reddit с Коди Кеннеди, владельцем капибары ДжоДжо. На видео его питомец общается с собаками. Точнее, аккуратно вжимается носом в собачью шею и нюхает.

ДжоДжо родился в апреле 2013 года у заводчиков в США. Кеннеди увидел объявление о продаже месячного детеныша и поехал его забирать (капибара обошлась ему в 800 долларов). Почти всю обратную дорогу — надо было ехать четыре часа на машине — новый хозяин громко произносил возможные имена для питомца. На ДжоДжо капибара отозвалась.

ДжоДжо был олицетворением всего самого капибарьего. Умение уживаться с животными других видов? Запросто. Вот он с щенками (ДжоДжо терпел их, даже когда они кусали его за лапу).

JoeJoe The Capybara

Вот он заставляет кошку заурчать.

JoeJoe The Capybara

А вот — купается с утятами.

JoeJoe The Capybara

ДжоДжо не смущали ни кролики, ни цыплята эму, ни морские свинки. Даже когда в доме появилась другая капибара, Эврика, ДжоДжо терпел ее выходки.

Еще капибары любят плавать, причем настолько, что их невозможно содержать дома, если у вас нет бассейна или пруда. ДжоДжо было где купаться — и он с радостью это делал.

JoeJoe The Capybara

Капибары выглядят довольно неуклюже, и ДжоДжо честно соответствовал этому стереотипу: когда ему было два года, он вывихнул плечо, спрыгнув с кресла. Поклонники тогда собрали пять тысяч долларов, необходимых для операции по вправлению вывиха.

А еще, конечно, ДжоДжо любил есть. На его канале в ютьюбе можно найти десятки видео, на которых он что-нибудь жует — от кормовой капусты и арбузов до замороженного йогурта.

JoeJoe The Capybara

Ах да, еще он грыз кости. Но для людей оставался совершенно безопасен — хозяин даже засовывал ему в рот пальцы, чтобы доказать это.

JoeJoe The Capybara

Коди Кеннеди рассказывал, что ДжоДжо часто общался с детьми, и, кажется, любил их даже больше, чем взрослых. По мнению хозяина, лучшее, что было в этом звере, — его непредсказуемость. «ДжоДжо — очень расслабленное животное. Но еще он страшно любопытный, и ему нравится ходить туда-сюда, проверяя новые вещи».

На одной из последних фотографий, опубликованных в августе 2018 года, ДжоДжо выглядел неважно. Примерно в то же время на ютьюбе появилось видео, на котором капибару чешут. «ДжоДжо стареет, но он все еще любит, когда его гладят», — говорилось в описании.

JoeJoe maybe getting old but still enjoys a good petting JoeJoe The Capybara

ДжоДжо умер 24 августа, ему было пять лет. Коди Кеннеди не рассказал, что случилось с животным (обычно капибары в неволе доживают до 12 лет). Он лишь написал: «Спасибо за любовь».

A post shared by JoeJoe (@joejoe_the_capybara) on Aug 24, 2018 at 5:27pm PDT

Обновлено: после выхода этого материала Коди Кеннеди ответил на вопросы «Медузы».

Кеннеди рассказал, что останки ДжоДжо отправили на вскрытие, чтобы выяснить причины его смерти. Он предположил, что у капибары были хронические болезни сердца и легких, которые появились у него еще в шестимесячном возрасте. По словам Кеннеди, в последние месяцы жизни ДжоДжо не выглядел больным, но у него начали проявляться признаки старости: он стал двигаться медленнее, а его шерсть приобрела серый окрас.

У Кеннеди большая ферма на 18 капибар. ДжоДжо нравилось проводить время с ними. «Но ДжоДжо был особенным, он любил людей и собак сильнее, чем других капибар», — рассказал «Медузе» Коди Кеннеди. По его словам, единственная водосвинка, с которой ему очень нравилось общаться, была еще одна капибара-блогер Свити. В 2017 году Кеннеди и ДжоДжо переехали в другой штат, с тех пор капибары не виделись.