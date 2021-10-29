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«Медуза», я с тобой
шапито

Геральт философствует под рэп, пока Лютик разговаривает с мышами. Вышел трейлер второго сезона «Ведьмака» (ждать осталось не так долго!)

Источник: Meduza

Стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер второго сезона «Ведьмака», который выйдет уже 17 декабря.

В трейлере появляются Геральт (Генри Кавилл), Цири (Фрейя Аллан), Йеннифэр (Аня Чалотра), а также другие как хорошо знакомые, так и новые герои. Плюс новые, весьма впечатляющие монстры!

Во втором сезоне повзрослевшая Цири учится владеть мечом, юг продолжает войну с севером, а Геральт, как обычно, пытается спасти людей от чудовищ.

Трейлер на русском

Netflix Russia

Трейлер на английском

Netflix

В предыдущих сериях

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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