В Челябинске назгулы взяли под охрану частный дом. Они променяли Саурона на местного жителя Юрия Попова

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Житель деревни Круглое (Челябинская область) Юрий Попов украсил забор вокруг частного дома статуями назгулов — зловещих слуг Саурона из «Властелина колец». Это фигуры в темных плащах с капюшоном, которые держат в руках меч; образ взят из кинотрилогии Питера Джексона. Правда, челябинских назгулов всего пять, а не девять, как было у Толкина и в экранизации Джексона.

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«Я вообще люблю сказки, в частности „Гарри Поттера“ и особенно „Властелина колец“, поэтому персонажи взяты оттуда, — рассказал изданию „74.ру“ Юрий Попов. — Я всегда хотел необычный забор, а то у многих просто профлист или кирпич — неинтересно. Стал задумываться о каких-нибудь фигурах, но статуи стоят дорого, поэтому пришла идея сделать таких монахов из простого материала. Это мешковина, вымоченная в цементе и поставленная на каркас».

В итоге каждая фигура назгула обошлась хозяину дома в восемь тысяч рублей. Попов нашел в интернете мастера, который помог ему изготовить слуг Саурона. Когда челябинец забирал заказ, он погрузил фигуры в прицеп и накрыл накидкой, но по дороге она слетела. «Даже не знаю, что там люди думали», — пошутил Попов.

По его словам, жена до последнего не знала о его планах украсить дом. В итоге Попов дождался, пока супруга уедет на работу, и в ее отсутствие установил пятерых назгулов по периметру забора. «[Жена] приехала в тот день домой на такси, — вспомнил челябинец. — Они вместе с таксистом были, конечно, удивлены. Она даже шокирована была. Спросила: „Что это?“ Я говорю: „Это охранники наши“».

В целом соседи позитивно приняли челябинских назгулов и даже прозвали Попова местным Гарри Поттером (вероятно, спутав назгулов с дементорами). Но нашлись и те, кому показалось, что их сосед превратил свой дом в «кладбище Смерти».

Однако Попов их не слушает. Более того, он намерен установить лампы, чтобы лица назгулов (или что у них там под капюшоном) можно было разглядеть даже ночью. Кроме того, скоро к слугам Саурона на все том же заборе присоединятся сова и ворон — и вот тогда дом точно будет под надежной охраной.

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Максим Иванов