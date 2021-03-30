На ютьюб выложили советский телеспектакль по «Властелину колец». Фанаты Толкина искали его много лет

«Пятый канал» опубликовал на ютьюбе две части телеспектакля «Хранители», снятого по первой из трех частей романа «Властелин колец» английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.

Хранители | Часть 1 | Телеспектакль по мотивам повести Д. Р.Р.Толкиена Пятый канал Россия

Хранители | Часть 2 | Телеспектакль по мотивам повести Д. Р.Р.Толкиена Пятый канал Россия

Телеспектакль был снят на студии Ленинградского телевидения в 1991 году. В его основу лег перевод «Властелина колец», сделанный в 1980-х годах Владимиром Муравьевым и Андреем Кистяковским (в нем Бэггинсы названы Торбинсами, а Арагорн — Бродяжником).

В спектакле сыграли актеры Виктор Костецкий (Гэндальф), Георгий Штиль (Бильбо), Валерий Дьяченко (Фродо). Песни к нему написал участник группы «Аквариум» Андрей «Дюша» Романов. Он же выступил в роли рассказчика. Сняла «Хранителей» режиссер Наталья Серебрякова.

Издание «Мир фантастики» пишет, что телеспектакль показали в эфире лишь один раз. Запись считалась утерянной, фанаты Толкина не могли найти ее много лет.

Это не единственный советский телеспектакль по сюжету Толкина. В 1985 году на Ленинградской телестудии сняли фильм «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита» по книге «Хоббит, или Туда и обратно». Его тоже можно посмотреть на ютьюбе.