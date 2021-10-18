Во Флориде скунсов вакцинировали от коронавируса 🦨 И что, поможет? А кошек и собак нужно? Шапито-разбор

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Научный редактор «Медузы» Александр Ершов — о вакцинации скунсов от коронавируса

Поможет ли это?

Скорее всего, да, но точно сказать сложно. В сообщении флоридского зоопарка ZooTampa конкретный использованный препарат не назван, но можно с уверенностью предположить, что это вакцина компании Zoetis. Летом этого года американские зоопарки как раз получили 11 тысяч доз бесплатно. Это экспериментальный препарат, и результаты его испытаний пока не опубликованы. Разрешение на его применение индивидуально выдается департаментом сельского хозяйства США. Однако можно обратиться к доклиническим исследованиям человеческих вакцин на животных. В принципе, они очень похожи — практически все хорошо реагируют на прививки коронавирусными вакцинами. Если не говорить о человекообразных обезьянах и куньих (хорьки, норки), то животные — за редким исключением — болеют бессимптомно, даже если все-таки переносят инфекцию. Хотя встречаются и исключения.

А «Спутником» прививать можно?

«Спутник» лучше оставить людям. Тем более в России этой весной была зарегистрирована специальная вакцина для животных — «Карнивак-Ков». Это препарат на базе «убитого» вируса, то есть он больше похож на «КовиВак», чем на «Спутник». Им можно прививать всех плотоядных животных: хорьков, собак, кошек, хоть медведей.

Кого еще надо вакцинировать из животных?

Прежде всего нужно вакцинировать тех, кто может тяжело болеть и находится под угрозой исчезновения. А также тех, кто сам может представлять опасность как переносчик и резервуар для инфекции.

В первую группу сразу нужно отнести шимпанзе, горилл и орангутанов, которые живут в зоопарках и контактируют с большим количеством людей. Во вторую попадут норки, хорьки и другие обитатели звероферм, а также летучие мыши. Вакцинировать их дикую популяцию эффективной общекоронавирусной вакциной было бы очень классно. Но об этом остается только мечтать.

А собак, кошек вакцинировать надо?

Особого смысла в этом нет. Ни те ни другие обычно тяжело не болеют, поэтому их можно рассматривать только как потенциальных носителей. И если у вас крайне дружелюбная собака, то в этом теоретически (хороших исследований нет) мог бы быть смысл. Но с кошками… Ну какой из кошек переносчик коронавируса, если они почти всегда сидят дома на самоизоляции?

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Александр Ершов