Лидер финской рок-группы Lordi явился на вакцинацию от коронавируса. Разумеется, в костюме монстра…

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Мистер Лорди (он же Томи Путаансуу) из финской хард-рок-группы Lordi пришел на вакцинацию от коронавируса в полном облачении. То есть в фирменном костюме монстра, благодаря которым, в общем-то, многие до сих пор помнят Lordi, победивших на «Евровидении» в 2006 году. И да, это выглядит ровно так, как вы себе это представляете…

Впрочем, удивляться нечему: участники группы в таком виде ходят даже на рыбалку (может даже ничего не ловят и просто пугают рыб!).

Бонус!

Внезапно захотелось послушать Lordi? Прекрасно вас понимаем! Включайте, не стесняйтесь.

Выступление Lordi на «Евровидении» Eurovision Song Contest

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