В Нью-Йорке президенту Бразилии пришлось есть пиццу прямо на улице. Его не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки от ковида

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Бразильскому президенту Жаиру Болсонару пришлось есть пиццу на улице в Нью-Йорке. Внутрь ресторана его не пустили из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Бразильский лидер публично и последовательно отрицал опасность COVID-19, хотя в июле 2020 года сам переболел коронавирусом. Тем не менее, президент до сих пор отказывается прививаться, ссылаясь на то, что это бессмысленно, ведь у него уже есть антитела.

Болсонару прилетел в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отдельно просил президента Бразилии привиться, но тот снова отказался.

Это сыграло с ним злую шутку, когда Болсонару решил поесть пиццы. В помещение его не пустили, вместо этого для него выделили уголок на веранде, который занавесками отгородили от остальной части пиццерии. Согласно мерам безопасности, связанных с коронавирусом, в помещения ресторанов пускают только привитых одобренными США вакцинами.

Впрочем, судя по фотографиям, Болсонару не слишком расстроился. А вот пицца явно остыла быстрее, чем могла бы.

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