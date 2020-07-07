Президент Бразилии Жаир Болсонару заболел COVID-19. Он отрицает опасность коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на коронавирус.

Как заявил сам президент, он сдал тест после того, как у него появились симптомы ОРВИ. Все его встречи на ближайшие дни были отменены.

Болсонару был одним из немногих глав государств, публично и последовательно отрицавших опасность коронавируса.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших ковидом среди всех государств мира. В стране подтверждены 1,6 миллиона случаев заболевания, более 65 тысяч человек умерли.