Луис Мандетта Adriano Machado / Reuters / Scanpix / LETA

Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Мандетту на фоне конфликта из-за разных подходов к борьбе с эпидемией коронавируса в стране.

Болсонару считает, что опасность коронавируса сильно преувеличена. Ранее президент Бразилии называл эпидемию «небольшим гриппом» и подвергал губернаторов штатов критике за введение ограничительных мер. Он также демонстративно пренебрегал мерами, которые рекомендовал Минздрав, в том числе проводил публичные встречи со сторонниками.

Подход Мандетты был таким же, как у большинства специалистов по всему миру — Минздрав Бразилии рекомендовал максимально ограничить социальные контакты для замедления скорости распространения вируса. Болсонару, в свою очередь, заявлял, что такие меры слишком сильно ударят по экономике и приведут к росту безработицы, а власти окажутся не в состоянии оказывать помощь наименее обеспеченным слоям населения.

Новым министром здравоохранения президент назначил онколога Нелсона Таиша. Тот уже заявил, что в позиции ведомства не будет никаких резких изменений, при этом отметив, что у него есть «полное взаимопонимание» с президентом.

В Бразилии официально зафиксирована 31 тысяча случаев заболевания COVID-19, умерли почти две тысячи человек. Как отмечает Reuters, сами бразильцы, в основном, серьезно относятся к эпидемии: последние соцопросы показывают, что политику Минздрава поддерживают 76% населения. Действия Болсонары на фоне распространения COVID-19 одобряет лишь треть бразильцев.

Пересказал Григорий Левченко