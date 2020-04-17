Дональд Трамп представил план отмены карантина в США. Его раскритиковали за поспешность Америка остается лидером по заболевшим и умершим от COVID-19

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США начнут постепенно отменять карантин, введенный из-за коронавируса. Это будет происходить согласно трехступенчатому плану под названием «Откроем Америку снова», который разработал Белый дом. «Мы начинаем жизнь заново. Мы перезапускаем нашу экономику», — сказал президент США Дональд Трамп. В его плане нет конкретных сроков, но специалисты все равно считают, что думать об отмене карантина в США еще рано.

Белый дом готовится к отмене карантина в США. Но когда его отменять, решат губернаторы штатов

Ограничения будут снимать не во всей стране сразу, а в каждом штате по отдельности. Сроки определят губернаторы — в зависимости от ситуации с коронавирусом в своих штатах. По словам Трампа, если штат посчитает, что карантин отменять рано, то сможет оставить ограничения в силе; если решит, что время пришло, то сможет руководствоваться планом Белого дома, при необходимости подстроив его под себя.

К отмене карантина смогут приступить лишь штаты, отвечающие определенным требованиям. Среди них снижение числа предполагаемых и подтвержденных случаев коронавируса в течение последних 14 дней, отсутствие тяжелых больных с COVID-19 и налаженная программа тестирования людей в зоне риска. Также перед отменой ограничений штаты должны будут убедиться, что у них хватает возможностей для тестирования и лечения новых заболевших COVID-19.

Снимать карантин будут в три этапа. Как пишет Associated Press, переход от одного к другому должен проходить не раньше, чем через 14 дней и только при снижении числа новых случаев коронавируса.

Первый этап . Пожилые и люди с хроническими заболеваниями — в карантине. Остальные могут выходить из дома, но в общественных местах (например, парках и магазинах) должны держаться на максимальном расстоянии друг от друга. Можно собираться группами до 10 человек. Многие продолжают работать удаленно, в офисах закрыты зоны общего пользования (например, столовые). Снова проводятся плановые медицинские операции. Спортзалы, кинотеатры, храмы и кафе открыты, но соблюдают «строгие требования» физического дистанцирования. Школы и бары закрыты.

. Пожилые и люди с хроническими заболеваниями — в карантине. Остальные могут выходить из дома, но в общественных местах (например, парках и магазинах) должны держаться на максимальном расстоянии друг от друга. Можно собираться группами до 10 человек. Многие продолжают работать удаленно, в офисах закрыты зоны общего пользования (например, столовые). Снова проводятся плановые медицинские операции. Спортзалы, кинотеатры, храмы и кафе открыты, но соблюдают «строгие требования» физического дистанцирования. Школы и бары закрыты. Второй этап . Можно собираться группами до 50 человек. Кинотеатры, храмы и кафе соблюдают «умеренные требования» физического дистанцирования, спортзалы продолжают придерживаться строгих требований гигиены. Школы, детские сады и лагеря открываются. Бары тоже открыты, их посетители соблюдают дистанцию. Снова можно совершать необязательные путешествия. В остальном все так же, как и на первом этапе.

. Можно собираться группами до 50 человек. Кинотеатры, храмы и кафе соблюдают «умеренные требования» физического дистанцирования, спортзалы продолжают придерживаться строгих требований гигиены. Школы, детские сады и лагеря открываются. Бары тоже открыты, их посетители соблюдают дистанцию. Снова можно совершать необязательные путешествия. В остальном все так же, как и на первом этапе. Третий этап. Пожилые и люди с хроническими заболеваниями могут выходить из дома, соблюдая дистанцию. Ограничений на массовые собрания и работу в офисе нет, но в местах скопления людей рекомендуется проводить как можно меньше времени. Разрешено посещать дома престарелых и больницы. Кинотеатры, храмы и кафе соблюдают «мягкие требования» физического дистанцирования, спортзалы придерживаются стандартных требований гигиены. Барам можно принимать больше посетителей, чем раньше. В остальном все так же, как и на втором этапе.

На протяжении всех трех этапов люди должны соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом или использовать санитайзеры, не дотрагиваться до лица, чихать в салфетку или в сгиб локтя, носить маски в общественных местах. Работодатели должны обеспечивать дистанцию между сотрудниками и снабжать их средствами индивидуальной защиты, измерять им температуру и не позволять заболевшим выходить на работу, проводить дезинфекцию помещений.

США начали вводить карантин во второй половине марта. Дональд Трамп хочет поскорее его отменить

США занимают первое место в мире по заболеваемости и смертности от коронавируса. На 17 апреля в стране 671 тысяча заразившихся и 33 тысячи умерших. Первым штатом, где людям запретили выходить из дома, стала Калифорния. Ограничения там действуют с 19 марта. В конце марта-начале апреля карантин ввели остальных штатов. Сейчас, по информации The New York Times, из дома не могут выходить 316 из 330 миллионов американцев.

Дональд Трамп не раз говорил, что карантин из-за коронавируса может принести стране больше проблем, чем сам коронавирус. Ограничения действительно серьезно отражаются на американской экономике: с середины марта работу потеряли около 22 миллионов человек, или 13,5% трудоспособного населения. Если в феврале уровень безработицы в США был на минимуме за 50 лет и составлял 3,5%, то в апреле, по некоторым оценкам, он может подскочить до рекордных 15%.

Трамп столкнулся с кризисом из-за коронавируса всего за шесть месяцев до выборов и стремится как можно быстрее восстановить экономику. Он надеялся отменить карантин до 12 апреля, но вынужден был продлить его до 30-го. Недавно Трамп высказал мнение, что динамика заболеваемости в некоторых штатах уже позволяет им открыться, и дал понять, что может принять решение о снятии карантина, не спрашивая губернаторов. «Власть президента США абсолютна», — сказал Трамп. Его слова оспорили несколько политиков, в том числе глава штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, заявивший, что «в нашей стране нет короля».

Эксперты считают, что США пока не готовы к отмене карантина. В стране проводят слишком мало тестов на коронавирус

План «Откроем Америку снова» свидетельствует о том, что Трамп отказался от идеи навязать губернаторам конкретные сроки снятия карантина. Но президента все равно раскритиковали за поспешность. Профессор эпидемиологии из Гарварда Марк Липстич считает, что ни один из штатов еще не достиг пика заболеваемости COVID-19. По мнению главы Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда, пик близок, но если ограничения начнут снимать слишком быстро, стоит ждать новой волны.

Кроме того, по мнению ряда экспертов в области здравоохранения, бизнесменов и политиков-демократов, в США еще не достигнуты достаточные масштабы тестирования, чтобы ослаблять запреты на взаимодействие между людьми.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране проводят около 120 тысяч тестов на коронавирус каждый день. Для возвращения к нормальной жизни без риска второй волны эпидемии надо проводить, по разным оценкам, от 500 тысяч до 20-30 миллионов тестов ежедневно. Член группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признал, что страна пока не готова к тестированию в необходимых масштабах.

Трамп, однако, уверяет, что США делают больше тестов на коронавирус, чем любая другая страна (он уже говорил это, и его уже ловили на лжи), и что это лучшие тесты в мире. «Наша страна должна открыться, и она откроется, откроется безопасно и, надеюсь, быстро. Некоторые регионы [снимут карантин] быстрее, чем другие, но проводятся невероятные объемы тестирования, и губернаторы будут использовать все необходимые виды тестов. Если они не довольны результатами этих тестов, они не должны снимать карантин», — заявил президент США.

Ольга Корелина