Японский мэр забыл про коронавирус и укусил медаль олимпийской чемпионки. Его завалили жалобами, а Олимпийский комитет пообещал заменить награду

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Kyodo / Reuters / Scanpix / LETA

Японская спортсменка Миу Гото, выступавшая в составе сборной по софтболу на Олимпиаде в Токио, привезла домой в родную Нагою золотую медаль. Но радовалась она недолго — награду придется заменить на новую. Ведь старую укусил 72-летний мэр города Нагоя Такаши Кавамура.

Во время празднования успехов команды по софтболу мэр (стоя напротив стенда с перечислением антикоронавирусных мер) снял защитную маску, надел на себя медаль, а потом попробовал ее на зуб

Вот только жители Нагои не оценили действий Кавамуры. За неделю в мэрию поступило более семи тысяч жалоб. Мэра обвинили в неуважении к спортсменам и пренебрежении чужой безопасностью. Олимпийский комитет уже пообещал заменить покусанную медаль.

В свою очередь Кавамуре пришлось извиниться и пообещать оплатить замену награды. Правда, неясно, позволят ли ему это сделать. Кроме того, мэру придется пропустить церемонию зажжения огня на Паралимпийских играх. Мероприятие посетит заместитель Кавамуры.

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