В Токио израильским спортсменам удалось-таки сломать картонную «антисекс-кровать». Для этого на ней пришлось долго скакать. Вдевятером!
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Помните картонные «антисекс-кровати», установленные в комнатах спортсменов на Олимпиаде в Токио? Они еще якобы должны были ломаться от резких движений (хотя рассчитаны на вес до 200 килограммов). Но все это оказалось не совсем правдой.
Как выяснилось, чтобы сломать такую кровать, нужно очень постараться. К примеру, израильским спортсменам пришлось прыгать на одной «антисекс-кровати» вдевятером! И то картон держался до последнего. Вот, посмотрите сами на тикток бейсболиста израильской сборной Бена Вагнера.
Увы, Олимпийский комитет Израиля и Израильская бейсбольная ассоциация не одобрили групповые прыжки на кровати. Тикток уже удален, спортсмены извинились и получили выговор. Но, судя по всему, извинений недостаточно — японцы из интернета все еще в ярости от такого обращения с кроватями.