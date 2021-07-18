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В комнатах спортсменов на Олимпиаде в Токио будут стоять специальные картонные кровати. Они рассчитаны на одного человека и могут сломаться от резких движений. Управляющий олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзима отметил, что на них не следует прыгать и «праздновать». СМИ и спортсмены уже называют спальные места «антисекс-кровати».

Решение об установке таких кроватей принял Международный олимпийский комитет (МОК). В организации объяснили, что из-за ковида спортсмены должны избегать «ненужных форм физического контакта». Ранее МОК выпустил отдельное руководство для спортсменов, которые приедут в Токио на Олимпиаду. В нем также есть пункт, запрещающий спортсменам тесные контакты друг с другом вне соревнований.

Одновременно организаторы Олимпиады планируют бесплатно раздать спортсменам 160 тысяч презервативов — то есть по 13 штук на каждого.

Такая раздача презервативов — олимпийская традиция. Впервые их выдавали на летней Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Тогда раздали 8500 штук — примерно по одному презервативу на участника. Этой акцией организаторы и МОК хотели привлечь внимание к проблеме ВИЧ и СПИД — а также защитить спортсменов.

На следующих Олимпиадах акцию продолжили, а число презервативов только росло. Например, в Сочи в 2014 году выдали 100 тысяч презервативов. А рекорд поставили в Рио-2016 — организаторы закупили 450 тысяч штук. В Бразилии тогда активно распространялся вирус Зика — обычно его переносили москиты, но можно было заразиться и половым путем.

Как писал Sports.ru со ссылкой на спортсменов, обычно олимпийцы активно пользуются выданными презервативами. Однако организаторы Олимпиады в Токио призывают спортсменов отказаться от секса. Они надеются, что спортсмены увезут презервативы домой в качестве сувенира.

Изначально Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, из-за пандемии ее перенесли на год вперед — игры пройдут с 23 июля по 8 августа. При этом в Токио введены ограничения из-за роста случаев заражением ковида. Церемонии открытия и закрытия игр пройдут без зрителей. В Олимпийской деревне в Токио уже выявили первый случай заражения коронавирусом. Всего за соблюдением ограничений в деревне будут следить восемь тысяч человек.

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