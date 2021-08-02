Бразильский пловец повторил мем про бронзового призера (он и сам занял третье место). А заодно показал, как надо праздновать победу

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Carl Recine / Reuters / Scanpix / LETA

Бразилец Бруно Фратус долго шел к олимпийской медали — и вот наконец его мечта сбылась: в Токио спортсмен занял третье место в заплыве на 50 метров вольным стилем.

Фратус так бурно праздновал победу, что повторил известный мем под названием Bronze Medal. Тот самый про бронзового призера, который радуется так, будто получил золотую медаль (кстати, иллюстрацию нарисовал российский художник 3palec!). Фратус, уж не знаем, специально или нет, почти кадр в кадр повторил все, что делал главный герой Bronze Medal. Поцеловал жену, попробовал медаль на зуб и в целом показал всем, как надо отмечать победу. Просто сравните:

Отдельно хочется отметить, как Фратус после объявления победителей кинулся обнимать жену. Это просто ❤️❤️❤️

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