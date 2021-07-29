Канадская пловчиха получила золотую медаль, но узнала об этом не сразу. Ее подвело плохое зрение

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Канадская пловчиха Маргарет Макнил победила в заплыве на дистанцию 100 метров баттерфляем на Олимпиаде в Токио и тем самым принесла своей стране первое золото. Но узнала об этом едва ли не позже всех — из-за плохого зрения 21-летняя спортсменка не смогла сразу разглядеть результаты на табло. Увы, не помогло даже прищуривание!

Зато потом Макнил ждал приятный сюрприз. Спортсменку поддержали в соцсетях, особенно те, кто знает, в какое приключение превращается жизнь без очков и линз у людей с плохим зрением (это пакет? это голубь? это человек???).

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