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Татарстанская активистка из Агрыза сняла клип с призывом вакцинироваться — в ролике за ней бегает аниматор в костюме коронавируса, которого отгоняют струей воды (в те моменты, когда ковид не занят дикими танцами). «Прививка ясагыз — здоровье важней!» — поет активистка. При этом сам трек — переделанная «Малай на белом Барсе» татарстанской певицы Лэйны.

В клипе приводят в пример по темпам вакцинации Актанышский, Кукморский, Сабинский, Балтасинский и Мамадышский районы Татарстана. Именно на них предлагают равняться жителям Агрыза.

Осторожно! В ролике катаются на коне и едят здоровенный эчпочмак. Становится завидно…

Татар-информ

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