«Я возмездие». Вышел трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

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Компания Warner Bros. представила трейлер нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ролик был показан в рамках традиционной онлайн-конференция DC FanDome.

WBRussia

Режиссером картины выступил Мэтт Ривз. По его словам, лента расскажет о начале карьеры молодого Брюса Уэйна, но совсем не будет похожа на оригинальную историю становления супергероя.

Помимо Бэтмена, в трейлере можно увидеть Женщину-кошку в исполнении Зои Кравиц, Загадочника (Пол Дано) и Пингвина (Колин Фарелл).

Российская премьера картины назначена на 3 марта 2022 года.

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