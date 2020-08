DC Comics показали несколько новых трейлеров фильмов и игр. Среди них отрывки из «Бэтмена» и второй части «Отряда самоубийц» «Медуза» собрала самое интересное

Трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз показал первый трейлер нового «Бэтмена», премьера которого запланирована на октябрь 2021 года. В двухминутном мрачном видео под песню Нирваны Something in the Way можно увидеть не только нового Бэтмена, но и Загадочника (Пола Дано), Пингвина (Колина Фарелла), Женщину-кошку (Зои Кравиц). Судя по ролику, Бэтмену предстоит найти убийцу в маске, который призывает его «перестать лгать».

По словам Ривза, фильм не похож на оригинальную историю — его действие разворачивается в самом начале карьеры Бэтмена, когда характеры основных персонажей только начинают формироваться.