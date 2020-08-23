DC Comics показали несколько новых трейлеров фильмов и игр. Среди них отрывки из «Бэтмена» и второй части «Отряда самоубийц» «Медуза» собрала самое интересное
22 августа DC Comics и Warner Bros. провели DC FanDome — онлайн-конвенцию, на которой представили трейлеры новых фильмов и игр. Среди них: трейлеры игр «Рыцари Готэма» и «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости», отрывки из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, «Чудо-женщины: 1984», «Лиги справедливости» Зака Снайдера, второй части «Отряда самоубийц».
Трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз показал первый трейлер нового «Бэтмена», премьера которого запланирована на октябрь 2021 года. В двухминутном мрачном видео под песню Нирваны Something in the Way можно увидеть не только нового Бэтмена, но и Загадочника (Пола Дано), Пингвина (Колина Фарелла), Женщину-кошку (Зои Кравиц). Судя по ролику, Бэтмену предстоит найти убийцу в маске, который призывает его «перестать лгать».
По словам Ривза, фильм не похож на оригинальную историю — его действие разворачивается в самом начале карьеры Бэтмена, когда характеры основных персонажей только начинают формироваться.
Трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера
В 2017 году Зак Снайдер перестал работать над фильмом «Лига справедливости» после того, как его старшая дочь покончила с собой. Вместо него фильмом занялся Джосс Уидон — но результат не понравился фанатам, которые попросили выпустить режиссерскую версию. Ее первый трейлер представили HBO MAX — фильм выйдет на платформе в 2021 году в виде четырех часовых эпизодов.
Отрывки из второй части «Отряда самоубийц»
Режиссер второй части «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн представил нарезку кадров из фильма и со съемочной площадки. В ролике появляются Марго Роби (Харли Квин), Идрис Эльба (Кровоспорт), Майкл Рукер (Савант), Флула Борг (Джавелин), Джон Сина (Миротворец) и другие.
Трейлер фильма «Чудо женщина: 1984»
Из-за коронавируса премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли на начало октября этого года. В главной роли — Галь Гадот, известная по «Форсажу» и супер-геройским франшизам.
Трейлер игры «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости»
Четырехминутный трейлер видеоигры «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости», которая выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X в 2022 году.
Трейлер игры «Рыцари Готэма»
Согласно сюжету игры, Бэтмен мертв, так что защищать город придется Рыцарям Готэма: Красному колпаку, Робину, Бэтгерл и Найтвингу. В трейлере показали элементы будущего геймплея. Релиз «Рыцарей Готэма» запланирован на 2021 год.