Роберт Паттинсон сейчас абсолютно везде! В кино, мемах и на поле с коровами

У Роберта Паттинсона выдался отличный год. Он снялся в «Доводе» Кристофера Нолана и прямо сейчас переживает ренессанс мемов со своим участием. Взять, к примеру, вот это старое фото Паттинсона в спортивном костюме, на которое обратили внимание только осенью 2020 года. Из-за него актера сравнивают со свидетелем из Фрязино.

А это просто счастливый Паттинсон пасет коров.

«Я просто хочу быть такой же счастливой, как Роберт Паттинсон в компании этих коров»

Посмотрите на кадры с летающим Паттинсоном из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», которые вставили в «Сумерки».

Ну а прямо сейчас Паттинсон снимается в «Бэтмене» Мэтта Ривза.

И да, актер расхаживает по площадке в халате (или плаще?) поверх костюма темного рыцаря. Потому что может себе позволить!

И хотя Паттинсон заболел COVID-19 на съемках «Бэтмена» (их даже пришлось приостановить), в целом 2020 год для него складывается удачно. Не то что у многих!