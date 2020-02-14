Был вампиром, стал летучей мышью! Вот как Роберт Паттинсон выглядит в образе Бэтмена

Режиссер Мэтт Ривз («Планета обезьян») опубликовал видео со съемок фильма «Бэтмен». В ролике актер Роберт Паттинсон («Сумерки», «Маяк») предстает в образе главного героя киноленты. В записи можно рассмотреть элементы костюма Бэтмена, в том числе маску летучей мыши, которая частично закрывает лицо актера. На видео наложен красный фильтр.

Matt Reeves

Видео снял оператор Грег Фрейзер («Мандалорец»). В ролике звучит музыка композитора Майкла Джаккино («Доктор Стрэндж», «Кролик Джоджо»).

Поклонники фильма отредактировали видео, убрав красный фильтр, чтобы получше рассмотреть костюм Бэтмена. Вот что получилось:

Съемки нового «Бэтмена» начались 27 января в Лондоне. В этот день режиссер Мэтт Ривз опубликовал в твиттере фотографию со съемочной площадки.

Подробности о сюжете фильма держат в секрете. Предполагается, что картина будет следовать сюжетной линии комиксов «Бэтмен. Долгий Хэллоуин». В ней рассказывается о начале борьбы Бэтмена с преступностью.

Кроме Роберта Паттинсона в фильме снимаются Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Джон Туртурро (криминальный босс Кармайн Фальконе), Джеффри Райт (комиссар Джим Гордон), Энди Серкис (дворецкий Альфред Пенниуорт) и Питер Сарсгаард (окружной прокурор Готэма, но якобы не Харви Дент).

Премьера нового «Бэтмена» намечена на 24 июня 2021 года.