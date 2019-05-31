Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена

Актер Роберт Паттинсон («Сумерки», «Хорошее время») утвержден на роль Бэтмена в новом одноименном фильме, которой должен выйти в 2021 году.

По данным Deadline, компания Warner Bros выбирала между Паттинсоном и Николасом Холтом («Толкин», «Люди Икс»), но сделала выбор в пользу первого.

Издание пишет, что проект про Бэтмена с участием Паттинсон будет трилогией.

Первоначально предполагалось, что главную роль в фильме исполнит Бен Аффлек, который сыграл Бэтмена в нескольких фильмах с 2016 года. Он также собирался написать сценарий и стать режиссером фильма, однако в итоге перестал участвовать в проекте.