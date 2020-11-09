Мальчик мечтал передать Роберту Паттинсону рисунок Бэтмена. Встретиться с актером никак не получалось, но тут на помощь пришел твиттер

Если о чем-то очень сильно мечтать, мечты обязательно сбудутся. 10-летний Джеймс Кэмпбелл мечтал встретиться с Робертом Паттинсоном и передать ему собственноручно нарисованного Бэтмена.

Кэмпбелл и его родители каждый день приходили на съемочную площадку в Ливерпуле, где Паттинсон снимается в фильме о супергерое. Но встретиться с актером никак не получалось — представители съемочной группы говорили, что Паттинсон из-за графика не может поговорить с ребенком и принять рисунок.

Но мама мальчика Никола Коркилл нашла выход: она написала твит с просьбой о помощи, тэгнув популярную станцию Radio City News. Она указала, что ее сын, у которого аутизм, — большой фанат Бэтмена, и встреча с актером, играющим его любимого супергероя, станет для него событием года. «Пожалуйста, помогите мне сделать так, чтобы мой ребенок улыбался», — попросила Коркилл.

Разумеется, такая история никого не могла оставить равнодушным. Radio City News написали свой твит, попросив о помощи съемочную группу «Бэтмена». «Пожалуйста, твиттер, сделай так, как ты это можешь, и 10-летней мальчик будет очень счастлив».

И магия твиттера сработала! Роберт Паттинсон, правда, пока так и не смог встретиться с Кэмпбеллом, зато передал ему подарки, конечно же, связанные с его любимым супергероем. А еще написанную собственноручно записку. «Прости, что мы разминулись. Твой рисунок великолепен. Увидимся, когда я в следующий раз буду в Ливерпуле», — цитирует NME текст послания.

Как рассказал Radio City News отец мальчика, Даррен, его сын был очень доволен, а мама мальчика даже расплакалась. «Это просто потрясающе, он получил то, чего очень хотел», — добавил Даррен Кэмпбелл.