«Теперь просто Самка» Как выживали пользователи инстаграма, фейсбука и вотсапа во время глобального сбоя. Только мемы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Вечером 4 октября произошел массовый сбой в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp, из-за чего пользователям по всему миру срочно пришлось придумывать себе развлечения.

«Facebook, Instagram и WhatsApp пытаются сориентироваться в ситуации»

Многим не понравилось: одни на время мигрировали в твиттер (и поразились его ужасам), другие вспомнили Павла Дурова — и ВСЕ ПОНЯЛИ (не зря же он намекал на будущее без Telegram и говорил, что лучше «избегать арестов», чем «проводить время в тюрьмах»).

Доступ к сервисам восстановили уже через шесть часов (и кому-то они показались вечностью). Но глобальный сбой, ставший одним из крупнейших за последние годы, явно будут помнить еще долго.

Твиттер — последний оплот

«привет буквально всем»

«Когда Instagram и Facebook упали» Надписи на картинке: «Все», «Twitter»

«Как и „Талибану“, [основателю Twitter Джеку Дорси] нужно было просто подождать». Примечание: исламистское движение «Талибан» внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена (а Twitter пока держится)

Надпись на картинке: «Добро пожаловать в интернет, пожалуйста, следуй за мной»

Каким представлялся мир без инстаграма

Бонус!

Но есть и хорошие новости…

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой