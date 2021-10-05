«Теперь просто Самка» Как выживали пользователи инстаграма, фейсбука и вотсапа во время глобального сбоя. Только мемы
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Вечером 4 октября произошел массовый сбой в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp, из-за чего пользователям по всему миру срочно пришлось придумывать себе развлечения.
Многим не понравилось: одни на время мигрировали в твиттер (и поразились его ужасам), другие вспомнили Павла Дурова — и ВСЕ ПОНЯЛИ (не зря же он намекал на будущее без Telegram и говорил, что лучше «избегать арестов», чем «проводить время в тюрьмах»).
Доступ к сервисам восстановили уже через шесть часов (и кому-то они показались вечностью). Но глобальный сбой, ставший одним из крупнейших за последние годы, явно будут помнить еще долго.
Твиттер — последний оплот
Каким представлялся мир без инстаграма
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Но есть и хорошие новости…