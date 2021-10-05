Facebook, Instagram и WhatsApp снова заработали, но какой ценой. Цукерберг теряет деньги, представители компании вынуждены извиняться Главное о самом масштабном сбое в работе соцсетей за последние годы

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Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / ddp images / Vida Press

В работе Facebook произошел сбой — один из крупнейших за последнее время. 4 октября вечером по московскому времени пользователи по всему миру остались без фейсбука. Также перестали работать Instagram и WhatsApp, принадлежащие компании Facebook. Восстановить работу соцсетей и мессенджеров удалось лишь через шесть часов.

Глобальный сбой повлиял в том числе на работу внутренней системы безопасности самой компании Facebook. Так, инженеры Facebook не могли попасть в калифорнийский дата-центр по своим пропускам. Другие сотрудники лишились доступа к некоторым помещениям в комплексе зданий компании, например, к переговорным комнатам. Кроме того, работники Facebook не могли связаться друг с другом через корпоративную версию мессенджера, где обычно обсуждаются рабочие вопросы (им пришлось временно перейти на переписку по электронной почте).

К сбою привели изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, объявили в Facebook. Именно они отвечают за координацию трафика между центрами обработки данных компании. Это значит, что дата-центры Facebook не могли передавать друг другу информацию, поясняет издание о технологиях The Verge. Речь о спланированной хакерской атаке не идет.

Основатель Facebook Марк Цукерберг уже принес извинения за многочасовой сбой. «Простите за сегодняшние неполадки. Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с близкими людьми», — написал Цукерберг у себя в фейсбуке. Кроме того, извинения (причем несколько раз) принес технический директор Facebook Майк Шропфер: «Приношу извинения представителям малого и крупного бизнеса, семьям и отдельным людям, полагающимся на нас». Шропфер предупредил, что на полное восстановление систем может понадобиться время (сколько именно, он не уточнил). При этом вице-президент Facebook Сантош Джанардан заявил, что у компании нет оснований полагать, что глобальный сбой мог привести к утечке или потере пользовательских данных.

Из-за сбоя Цукерберг стал немного беднее. По подсчетам Bloomberg, на фоне сбоя Цукерберг потерял около шести миллиардов долларов. В рейтинге самых богатых людей мира, обновляемом Forbes в режиме реального времени, глава Facebook опустился с третьей на шестую строчку.

Как это было — и к чему привело

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел многочасовой глобальный сбой. Главное

Как это было — и к чему привело

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел многочасовой глобальный сбой. Главное

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