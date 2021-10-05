Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после шестичасового сбоя. Марк Цукерберг извинился

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp восстановили работу после глобального сбоя.

Сбой продолжался около шести часов. Компания Facebook, которой принадлежат Instagram и WhatsApp, сообщила о постепенном восстановлении работы 5 октября около 1:30 по московскому времени.

Facebook назвала причиной сбоя изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию трафика между центрами обработки данных компании.

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой. «Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги», — написал он в фейсбуке.

Извинения также принес технический директор Facebook Майк Шропфер.

Нынешний сбой стал одним из самых серьезных в истории Facebook. В предыдущий раз аналогичный по значимости инцидент произошел в 2019 году — тогда соцсеть была полностью недоступна около часа и целый день работала с перебоями.

Сбой привел к падению фондовых рынков и снижению акций Facebook, из-за чего Марк Цукерберг потерял, по подсчетам журналистов, около шести миллиардов долларов. Кроме того, выросла нагрузка на другие соцсети и мессенджеры, некоторые из них также начали работать с перебоями.

Что произошло с Facebook и другими соцсетями

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел многочасовой глобальный сбой. Главное

Что произошло с Facebook и другими соцсетями

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел многочасовой глобальный сбой. Главное

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой