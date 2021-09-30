Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Павел Дуров продолжает оправдываться за двухдневную блокировку бота «Умного голосования» в телеграме — и с каждым разом все менее удачно.

В этот раз он устроил в русскоязычной версии своего телеграм-канала опрос, где предложил выбрать между «полным прекращением работы Telegram в России» и «приостановкой работы агитационных ботов на два дня голосования». На момент выхода этого шапито 76% проголосовавших (а всего в опросе поучаствовало около 370 тысяч человек) выбрало второй вариант.

Впрочем, сама постановка вопроса многим показалась до смешного манипулятивной. Так опрос Дурова быстро превратился в новый шаблон для мемов. Итак, приготовьтесь: сейчас придется много ДУМАТЬ и еще больше ВЫБИРАТЬ.

В общем, опрос сработал. Народ — за Дурова!

Опросом Дуров не ограничился. В комментариях он устроил небольшую пресс-конференцию.

Основатель Telegram даже попытался объяснить, почему не блокирует «Мужское государство». Ответ убил: «Мы анализировали этот канал, по нему пока нет однозначной юридической оценки». Ну что же…

Ну хотя бы Шлепу признал

«Я признаю право Украины на этого кота». Павел Дуров высказался о суверенитете большого русского (?) кота Шлепы

Ну хотя бы Шлепу признал

«Я признаю право Украины на этого кота». Павел Дуров высказался о суверенитете большого русского (?) кота Шлепы

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой