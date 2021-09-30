«Я признаю право Украины на этого кота». Павел Дуров высказался о суверенитете большого русского (?) кота Шлепы 

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Основатель Telegram Павел Дуров неожиданно устроил пресс-конференцию в комментариях под опросом о блокировке бота «Умного голосования» в телеграме. Дуров почти не дает интервью и редко общается с пользователями. А комментарии в русскоязычной версии его телеграм-канала обычно вообще закрыты.

Дурова расспросили об «Умном голосовании» и возможной блокировке Telegram («Пара дополнительных мест в Думе РФ для КПРФ важнее доступа россиян к Телеграму? 😆») и о том, почему администрация Telegram ничего не делает с каналом «Мужского государства» («Мы анализировали этот канал, по нему пока нет однозначной юридической оценки»).

А еще Дурову задали вопрос об отношении к одному из главных мемов 2021 года — большому русскому коту Шлепе, которому продолжают прощать военные преступления (разумеется, это все шутки! или нет…).

Случился такой диалог:

Пользователь № 1: Очень нужен ваш ответ. Как вы относитесь к большому русскому коту Шлепе?

Дуров: Не знаком.

Пользователь № 2: Павел, вас вводят в заблуждение! Кот Шлепа — украинский кот. Родился в Киеве, в четырехмесячном возрасте был вывезен в Москву. 😿

Дуров: Я признаю право Украины на этого кота.

И это, кстати, правда. Каракал Шлепа, которого на самом деле зовут Гоша, действительно родился в Украине. Комментариев кот, увы, не дает. А вот военные преступления продолжает совершать…

Это не блокировка, если тебе было весело

Большой русский кот Шлепа поучаствовал в интервью телеканалу «Дождь». В военных преступлениях он так и не признался

Это не блокировка, если тебе было весело

Большой русский кот Шлепа поучаствовал в интервью телеканалу «Дождь». В военных преступлениях он так и не признался

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой