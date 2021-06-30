Большой русский кот Шлепа поучаствовал в интервью телеканалу «Дождь». В военных преступлениях он так и не признался

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Специальный корреспондент канала «Дождь» Мария Борзунова съездила в гости к большому русскому коту Шлепе, ставшему популярным благодаря мемам про геноцид, военные преступления и мятные пряники (в том числе на Западе, где он известен как Big Floppa).

Оказалось, Шлепа не русский. И вообще, хозяева зовут его Гошей!

Шлепа — каракал, ему 3,5 года. Он родился в киевском приюте, откуда его и забрали хозяева. Шлепа социализирован (его приучили к горшку еще в питомнике) и очень привязан к людям.

Ведет он себя и правда как огромный добродушный кот. По словам хозяйки, каракалы выбирают себе конкретного человека, даже если владельцев двое или больше, и любят его изо всех сил.

Увы, Шлепу так и не спросили о любви к пряникам и военным преступлениям, хотя этого очень ждали.

Зато в интервью можно увидеть, как каракал вылизывает свою подругу-кошку. А еще как его гладят и мнут ушки. Есть и другие новости: недавно Шлепа сел на диету — располнел. Поэтому скоро он станет русским (украинским?) котом поменьше. В любом случае, выглядит Шлепа, он же Гоша, просто прекрасно!

Полную версию репортажа из дома Шлепы можно посмотреть ниже (начинается на 1:30:25).

Телеканал Дождь

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Шлепа рассказывает, как правильно готовить пельмени.

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