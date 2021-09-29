Павел Дуров устроил опрос о блокировке бота «Умного голосования». За полтора часа в нем приняли участие 185 тысяч пользователей телеграма

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в своем официальном русскоязычном телеграм-канале опрос о блокировке бота .

Дуров задал вопрос «Что лучше?» и предложил два варианта ответа — «Полное прекращение работы Telegram в России» и «Приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования».

На момент публикации этой новости, спустя полтора часа после размещения опроса, в нем приняли участие 185 тысяч пользователей телеграма.

Из них 23% выбрали вариант «Полное прекращение работы Telegram в России», 77% — «Приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования».

В комментариях к опросу отметили, что доли проголосовавших за первый и второй варианты долгое время не менялись. Некоторые пользователи телеграма предположили, что опрос специально сделан так, чтобы всегда показывать 23% за первый вариант ответа и 77% за второй. Но потом доли изменились на 24% и 76%.

17 сентября Telegram заблокировал бот «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального. Это произошло в первый день трехдневного голосования в России и вскоре после того, как Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования».

Навальный обвинил Google и Apple в трусости, а также заявил, что «страшно огорчен и разочарован» Павлом Дуровым.

Дуров заявил, что требование российских властей заблокировать бот «не было явно неконституционным» из-за существования запрета на агитацию во время выборов. Он также отметил, что аналогичному требованию подчинились Apple и Google, а без их поддержки «битва с регуляторами проиграна еще до начала».

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