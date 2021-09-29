Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой
шапито

Богатейший человек в мире Илон Маск пожертвовал статую с цифрой «два» и серебряную медаль Джеффу Безосу. Ведь бедным надо помогать…

Источник: Forbes
Joe Burbank / TNS / Zuma Press Wire / Scanpix / LETA

Главу Tesla Илона Маска можно поздравить — он снова стал богатейшим человеком в мире, сместив основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние превысило 200 миллиардов долларов, и все благодаря росту котировок Tesla. Ну и чем теперь занимается самый богатый человек на Земле? Подкалывает бывшего самого богатого человека на Земле.

В разговоре с Forbes Маск заявил, что отправил Безосу огромную статую со вторым номером. А к подарку приложил серебряную медаль.

Не исключено, что Маск просто шутит. В конце концов Безос пока не подтвердил, что посылка у него. Да и вообще, вероятно, сейчас основатель Amazon больше увлечен космической гонкой и соперничеством с совсем другим миллиардером — Ричардом Брэнсоном.

Чем вообще занят Илон Маск

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
Реклама