Богатейший человек в мире Илон Маск пожертвовал статую с цифрой «два» и серебряную медаль Джеффу Безосу. Ведь бедным надо помогать…

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Joe Burbank / TNS / Zuma Press Wire / Scanpix / LETA

Главу Tesla Илона Маска можно поздравить — он снова стал богатейшим человеком в мире, сместив основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние превысило 200 миллиардов долларов, и все благодаря росту котировок Tesla. Ну и чем теперь занимается самый богатый человек на Земле? Подкалывает бывшего самого богатого человека на Земле.

В разговоре с Forbes Маск заявил, что отправил Безосу огромную статую со вторым номером. А к подарку приложил серебряную медаль.

Не исключено, что Маск просто шутит. В конце концов Безос пока не подтвердил, что посылка у него. Да и вообще, вероятно, сейчас основатель Amazon больше увлечен космической гонкой и соперничеством с совсем другим миллиардером — Ричардом Брэнсоном.

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