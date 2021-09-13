Илон Маск (как и обещал!) завел сиба-ину. Посмотрите прямо сейчас, как щенок спит на ковре

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Глава Tesla Илон Маск еще в марте 2021 года пообещал завести сиба-ину. Тогда многие решили, что это шутка или обычная реклама биткоина — в конце концов, у бизнесмена уже есть собаки по кличке Гэтсби Маск и Марсианин Марвин (плюс кот Шредингер).

В конце июня Маск еще раз напомнил о своих намерениях и даже придумал имя будущему питомцу — Флоки, в честь токена Shiba Floki. И вот 12 сентября глава Tesla наконец-то сдержал обещание. Сиба по кличке Флоки поселилась дома у Маска и уже успела поспать на ковре, а также познакомилась с другими обитателями дома.

Фотографию дремлющего Флоки Маск выложил у себя в твиттере. В комментариях предприниматель рассказал, что сибу пока не удалось подружить с другими собаками.

Еще Маска попросили повторить знаменитый мем с переделанным кадром из «Короля Льва», где Маск поднимает на руках сибу. Главе Tesla идея понравилась, так что ждем!

За три часа после публикации снимка Флоки стоимость токена Shiba Flocki выросла на 1300%. Правда, вскоре цена упала на 70% (при этом объемы торгов все растут и растут).

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