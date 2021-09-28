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Илон Маск поднялся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира, составляемом Forbes в режиме реального времени.

Благодаря росту котировок Tesla состояние Маска 27 сентября выросло на 3,8 миллиарда долларов и к закрытию рынков составило 203,4 миллиарда.

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на вторую строчку, его состояние прямо сейчас Forbes оценивает в 197,7 миллиарда долларов. Третьим является владелец Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с капиталом в 175,2 миллиарда.

Рейтинг Forbes Real-Time обновляется в реальном времени на основании текущей стоимости акций крупнейших компаний. Из-за этого миллиардеры в нем постоянно меняются местами, так как рост или падение акций принадлежащих им компаний на несколько процентов приводят к автоматическому увеличению или уменьшению их состояния в рейтинге сразу на миллиарды долларов.

Маск стал третьим человеком в истории (после Безоса и Арно), чье состояние в рейтинге Forbes Real-Times превысило 200 миллиардов долларов. Маск, Безос и Арно в последние несколько месяцев неоднократно сменяли друг друга на первом месте в этом рейтинге.

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