Мария Захарова поставила либералов на место выдуманным диалогом про «Умное голосование». Готовьтесь, это пост СО СМЫСЛОМ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Официальный представитель МИД Мария Захарова продолжает воевать в фейсбуке с либералами даже после окончания выборов в Госдуму. Особенно достается Западу и сторонникам «Умного голосования».

В ход пошли мемы с Геннадием Зюгановым на месте Алексея Навального («Умное голосование» рекомендовало поддержать КПРФ на прошедших выборах), а также записи эфиров с участием Владимира Соловьева, где Захарова говорила об «ИХ реакции на НАШИ выборы».

На этом официальный представитель МИД не остановилась. Захарова сочинила поучительный диалог сына и отца-либерала, по указке Навального отдавшего голос за коммунистов на выборах 2021 года. Несомненно, это шедевр. Приводим диалог полностью, без сокращений. Как говорится, кто не понял, тот поймет.

— Папа, а ты за кого в 2021 году голосовал?

— За коммунистов, сынок.

— Ты был коммунистом?

— Нет, я был либералом.

— А либералы за коммунистов?

— Нет, они категорически против коммунистов.

— А коммунисты за либералов?

— Нет, они категорически против либералов.

— А коммунисты какое место заняли?

— Второе.

— А либералы?

— Никакое.

— А зачем тогда ты за коммунистов голосовал?

— Это было умное голосование.

— А первое место кто занял?

— Те, кто были против умного голосования.

— Может, надо было тоже быть против умного голосования?

— Нет, сынок, надо быть принципиальным и не изменять идеалам, в которые веришь.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Фото на обложке: Министерство иностранных дел РФ / ТАСС / Scanpix / LETA