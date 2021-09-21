Мария Захарова поставила либералов на место выдуманным диалогом про «Умное голосование». Готовьтесь, это пост СО СМЫСЛОМ
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Официальный представитель МИД Мария Захарова продолжает воевать в фейсбуке с либералами даже после окончания выборов в Госдуму. Особенно достается Западу и сторонникам «Умного голосования».
В ход пошли мемы с Геннадием Зюгановым на месте Алексея Навального («Умное голосование» рекомендовало поддержать КПРФ на прошедших выборах), а также записи эфиров с участием Владимира Соловьева, где Захарова говорила об «ИХ реакции на НАШИ выборы».
На этом официальный представитель МИД не остановилась. Захарова сочинила поучительный диалог сына и отца-либерала, по указке Навального отдавшего голос за коммунистов на выборах 2021 года. Несомненно, это шедевр. Приводим диалог полностью, без сокращений. Как говорится, кто не понял, тот поймет.
— Папа, а ты за кого в 2021 году голосовал?
— За коммунистов, сынок.
— Ты был коммунистом?
— Нет, я был либералом.
— А либералы за коммунистов?
— Нет, они категорически против коммунистов.
— А коммунисты за либералов?
— Нет, они категорически против либералов.
— А коммунисты какое место заняли?
— Второе.
— А либералы?
— Никакое.
— А зачем тогда ты за коммунистов голосовал?
— Это было умное голосование.
— А первое место кто занял?
— Те, кто были против умного голосования.
— Может, надо было тоже быть против умного голосования?
— Нет, сынок, надо быть принципиальным и не изменять идеалам, в которые веришь.
Фото на обложке: Министерство иностранных дел РФ / ТАСС / Scanpix / LETA